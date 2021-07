Spina promette: “Tornerò presto e ancora più forte”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Una brutta botta. Nel primo giorno di Mourinho a Roma. Lo Special One ha perso Leonardo Spinazzola, uno dei suoi giocatori migliori, che aveva apprezzato durante l’Europeo, poche ore dopo l’abbraccio ideale con i suoi nuovi tifosi. Il terzino sinistro si è infortunato nel secondo tempo della partita contro il Belgio, anche a Monaco era stato uno dei migliori. Mourinho lo ha chiamato per sostenerlo e gli ha detto di aspettarlo presto. Lo stesso ha fatto Tiago Pinto. Anche il presidente del Coni, Malagò, gli ha testimoniato il suo affetto.

Dopo un confronto tra il suo procuratore Davide Lippi e i dirigenti della società è stato deciso di fare un consulto con il professor Sakari Orava dell’Hospital Neo di Turku, in Finlandia, durante il quale si deciderà sull’operazione. Spinazzola partirà già oggi. Potrebbe essere operato domani. Spinazzola ha mostrato coraggio dopo le lacrime in barella all’uscita dal campo a Monaco: “Purtroppo sappiamo tutti come è andata, ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi solo solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro! Tornerò più forte di prima!“.