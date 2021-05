Spezia-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Mkhitaryan al centro della trequarti, dubbio a centrocampo. Dzeko titolare, ma ci sarà la staffetta

Pagine Romaniste (R. Gentili) – L’ultimo atto prima di chiudere il sipario sulla gestione Fonseca. Domani a La Spezia la Roma scenderà in campo nell’ultima partita della stagione. Davanti alla squadra giallorossa ci sarà lo Spezia, capace nell’impresa di centrare l’obiettivo della salvezza con una giornata d’anticipo con la vittoria (4-1) contro il Torino.

Se lo Spezia ha raggiunto il traguardo stagionale, lo stesso non si può dire della Roma, nuovamente fuori dalla Champions League. Seppur non fosse l’aspirazione iniziale, i capitolini devono comunque difendere la qualificazione ai playoff della Conference League dall’assalto del Sassuolo. I neroverdi ospiteranno la Lazio, reduce dal polemico pareggio (0-0) che è valso la salvezza al Torino e dalla sconfitta nel derby (2-0).

Leggi anche: Conferenza Fonseca: “Grande orgoglio esser stato l’allenatore della Roma. Aver tolto la fascia a Dzeko non lo ha influenzato” – VIDEO

Anche contro lo Spezia la porta sarà difesa da Fuzato. L’estremo portiere brasiliano è stato chiamato in causa in questo finale di stagionale per l’infortunio di Pau Lopez e per le prestazioni non eccelse di Mirante, pronto a lasciare Trigoria. In ogni occasione i suoi interventi sono stati notevoli, soprattutto quelli nella stracittadina. Le buone prestazioni aprono così uno spiraglio sulla permanenza in giallorosso.

Davanti si schiererà la difesa a 4. Mancini e Kumbulla centrali, Karsdorp a destra e Bruno Peres – destinato al Trabzonspor – a sinistra. Incerta a centrocampo la titolarità di Darboe, che cerca di smaltire un fastidio agli adduttori. Se non ce la dovesse fare potrebbe essere Villar ad affiancare Cristante. Meno probabile l’impiego di Diawara, tornato comunque ad allenarsi in gruppo.

Assenza certificata invece sulla trequarti, dove Pellegrini è costretto a fare forfait. Nel derby, infatti, il capitano giallorosso ha avvertito una noia muscolare, tanto da richiedere una fascia contenitiva. Gli esami hanno poi evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Insieme a Mkhitaryan e Pedro – goleador del derby – ci sarà dunque El Shaarawy. In attesa di sciogliere le riserve sul futuro, Dzeko prenderà posto come centravanti. Il bosniaco, però, si alternerà con Mayoral.

Leggi anche: Spezia, Italiano: “Ci teniamo a far bene, la Roma cercherà di vincere. Spazio a chi ha giocato meno”

La sorprendente formazione di Vincenzo Italiano schiererà Krapikas in porta, con la difesa formata da Ferrer e Marchizza – scuola Roma, ha debuttato in Europa League contro l’Astra Giurgiu – sulle fasce. Terzi e l’altro ex Capradossi al centro. A centrocampo Estevez e Maggiore ai lati di Ricci, anche lui cresciuto nel settore giovanile giallorosso senza però collezionare presenze in prima squadra. Ex – ad eccezione della porta – in ogni reparto. Sulla corsia destra dell’attacco ci sarà così Verde, mentre Saponara occuperà sull’altro lato. Nzola, infine, in avanti.

SPEZIA-ROMA, ARBITRA PEZZUTO: DEBUTTO CON I GIALLOROSSI

Ivano Pezzuto dirigerà la gara tra Spezia–Roma. Daniele Marchi e Giampiero Miele assisteranno il direttore di gara leccese. Il quarto uomo sarà Andrea Santoro. Luca Pairetto alla Var, mentre all’Avar Stefano Liberti.

Tra Pezzutto e la Roma sarà il primo incrocio. Il fischietto pugliese ha invece arbitrato lo Spezia in 14 occasioni. Negativo ogni precedente, tutti in Serie B: 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

DOVE VEDERE SPEZIA-ROMA

La sfida tra Spezia e Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport, canale 253 del satellite. Possibile altresì la visione in streaming. Gli abbonati della pay-tv potranno utilizzare l’app Sky Go. Un’altra soluzione è rappresentata dalla piattaforma Now dove sarà possibile acquistare il relativo pacchetto. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorop, Mancini, Kumbulla, Peres; Darboe, Cristante; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

A disposizione: Mirante, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Reynolds, Santon, Bove, Villar, Pastore, Perez, Mayoral.

Indisponibili: Lopez, Smalling, Spinazzola, Calafiori, Diawara, Veretout, Pelelgrini, Zaniolo.

Squalificati: -.

Diffidati: Veretout, Santon.

Spezia (4-3-3): Krapikas; Ferrer, Terzi, Capradossi, Ferrer; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Saponara.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Zoet, Provedel, Ramos, Bastoni, Erlic, Ismajli, Leo Sena, Pobega, Vignali, Gyasi, Agoume, Agudelo.

Indisponibili: Chabot, Mattiello, Acampora, Galabinov, Piccoli.

Squalificati: Farias.

Diffidati: Ferrer, grassi, Vignali, Marchizza, Chabot.



Arbitro: Pezzuto.

Assistenti: Marchi-Miele.

IV Uomo: Santoro.

Var: Pairetto.

Avar: Liberti.