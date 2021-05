La stagione della Roma volge al termine. Domenica i giallorossi affronteranno lo Spezia nell’ultimo turno di campionato. La squadra di mister Fonseca deve giocarsi l’accesso alla nuova Conference League per l’ultimo posto per l’Europa, e basterebbe comunque un punto contro la squadra di Italiano. Domani Paulo Fonseca interverrà nella consueta conferenza stampa della vigilia alle ore 10:30 per presentare la sfida di addio. Il portoghese poi lascerà la panchina al connazionale Josè Mourinho.