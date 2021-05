Spezia-Roma 2-2. I giallorossi si qualificano alla Conference League

Pagine Romaniste – Termina la stagione 2020/2021, con la Roma che riesce ad assicurarsi la qualificazione in Conference League la prossima stagione grazie ad un gol di Mkhitaryan all’85’. Ultima gara per Fonseca alla guida della squadra, prima di lasciare il testimone a Mourinho. Nella trentottesima giornata campionato in casa dello Spezia, i giallorossi vanno sotto 2-0 nel primo tempo, con il gol dell’ex Verde (6′) e di Pobega (38′). Nella ripresa riapre la gara El Shaarawy con una rete al 52′, poi il gol decisivo firmato Mkhitaryan a 5 minuti dallo scadere del tempo regolamentare. Il pareggio permette alla Roma di giocare in Conference League la prossima stagione: inutile il successo del Sassuolo per 2-0 contro la Lazio, passano i giallorossi per una miglior differenza reti, a parità di punti in classifica (62).

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni (68′ Ramos); Estevez (88′ Erlic), Agoume (71′ Maggiore) , Pobega (46′ Ricci); Verde (68′ Agudelo), Nzola, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Zoet, Krapikas, Provedel, Bertoli, Ismajli, Leo Sena, Bertola, Saponara, Pietra.

Indisponibili: Chabot, Mattiello, Acampora, Dell’Orco, Galabinov, Piccoli.

Squalificati: Farias.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon (46′ Reynolds); Cristante, Darboe (61′ Villar); Pedro (71′ Pastore), Mkhitaryan, El Shaarawy; Borja Mayoral (61′ Dzeko).

Allenatore: Fonseca.

A disposizione: Boer, Farelli, Fazio, Juan Jesus, Diawara, Ciervo, Zalewski, Carles Perez.

Indisponibili: Zaniolo, Spinazzola, Veretout, Ibañez, Lo. Pellegrini, Pau Lopez, Smalling, Calafiori, Bruno Peres.

Squalificati: -.

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: 6′ Verde (S), 38′ Pobega (S), 52′ El Shaarawy (R), 85′ Mkhitaryan (R).

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

ASSISTENTI: Marchi e Miele.

IV: Santoro.

VAR: Pairetto.

AVAR: Liberti.

PRE-PARTITA

Ore 19.33 – La formazione dello Spezia.

Ore 19.24 – L’11 finale della Roma.

Ore 19.05 – La Roma si dirige allo Stadio.