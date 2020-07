Spal-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Zappacosta e Cristante dal primo minuto, dubbio Dzeko-Kalinic

Pagine Romaniste – La Roma affronta la Spal e cerca la vittoria per fare un’ulteriore passo verso la certezza del quinto posto. Fonseca però pensa anche a gestire le energie in questo finale di stagione in ottica Europa League e dunque, contro i ferraresi già retrocessi, metterà in atto un ampio turnover. Davanti a Pau Lopez la difesa a tre vedrà dunque il ritorno di Smalling dal primo minuto, con l’inglese che sarà affiancato da Mancini e Kolarov. Nel centrocampo del 3-4-2-1 saranno schierati sulle fasce Zappacosta (che farà rifiatare Bruno Peres) e Spinazzola, mentre in mezzo ci saranno Veretout e Cristante. Davanti riposerà Pellegrini, con Carles Perez pronto a partire dal primo minuto al suo posto, mentre e in dubbio la presenza di Mkhitaryan, che si giocherà la maglia da titolare con Perotti. Dubbio anche per il ruolo di centravanti, dove Kalinic potrebbe partire titolare al posto di Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Kalinic.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Kalinic.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Kalinic.

IL TEMPO

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Perotti; Dzeko.

LA STAMPA

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Perotti; Dzeko.

IL ROMANISTA

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cetin; Zappacosta, Villar, Cristante, Spinazzola; Perez, Perotti; Dzeko.