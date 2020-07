Spal-Roma, arbitra Manganiello. Al VAR Abisso

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sei gare valide per la 16ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma mercoledì 22 luglio. Spal-Roma è stata affidata a Manganiello della sezione di Pinerolo che sarà coadiuvato da Tegoni e Santoro. Quarto uomo Volpi, VAR Abisso e AVAR Manganelli.

Manganiello ha diretto la Roma per sei volte con un bilancio di 5 vittorie per i giallorossi ed una sconfitta. La Spal, invece, è stata arbitrata in 5 occasioni e non ha mai vinto: un pareggio e 4 sconfitte.

SPAL – ROMA Mercoledì 22/07 h. 21.45

MANGANIELLO

TEGONI – SANTORO

IV: VOLPI

VAR: ABISSO

AVAR: MANGANELLI

PARMA – NAPOLI Mercoledì 22/07 h. 19.30

GIUA

COLAROSSI – AFFATATO

IV: MARINELLI

VAR: MASSA

AVAR: PASSERI

INTER – FIORENTINA Mercoledì 22/07 h. 21.45

GIACOMELLI

FIORITO – VILLA

IV: DOVERI

VAR: BANTI

AVAR: SCHENONE

LECCE – BRESCIA Mercoledì 22/07 h. 21.45

MARESCA

LIBERTI – ROCCA

IV: PRONTERA

VAR: MARIANI

AVAR: GIALLATINI

SAMPDORIA – GENOA Mercoledì 22/07 h. 21.45

GUIDA

MELI – RANGHETTI

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

TORINO – H. VERONA Mercoledì 22/07 h. 21.45

VALERI

ALASSIO – ROSSI C.

IV: FOURNEAU

VAR: PASQUA

AVAR: LO CICERO