Vicino alla fine la prima esperienza di De Rossi come allenatore. La Spal attualmente a 24 punti in classifica ha perso le ultime tre partite, neanche l’arrivo di nuove presenze come quella di Nainggolan sono servite a qualcosa. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com si attende solo l’ok del presente Tacopina per l’ufficialità, ma il divorzio tra De Rossi e la squadra di Ferrara è vicino. Al posto di DDR sulla panchina della Spal dovrebbe arrivare Massimo Oddo.