Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, è impegnato nell’Europeo Under 21 con la Spagna ed è intervenuto in conferenza stampa, assieme a Brahim Diaz e al ct Luis De La Fuente, alla vigilia del secondo match del gruppo B. Queste le sue parole:

“Giocare in club come la Roma mi prepara alle sfide che mi attendono qui. Giocare con Pedro è un piacere e un sogno, qualcosa che non avrei mai immaginato. Con lui e Borja Mayoral il rapporto è ottimo, mi danno molti consigli”.