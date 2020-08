Spagna Under 21, Villar convocato per la sfida contro la Macedonia

Piccola soddisfazione per Gonzalo Villar. Il centrocampista della Roma ha vissuto i suoi primi mesi in giallorosso in maniera atipica: qualche minuto in campo, il lockdown, la ripresa e la gara, convincente, da titolare, all’Allianz Stadium contro la Juventus nell’ultima giornata di campionato. Le buone cose fatte vedere dal giocatore gli sono valse la convocazione nella Spagna Under 21 di Luis de la Fuente per la partita contro la Macedonia, in programma il 3 settembre. Villar ha già collezionato 3 presenze con l’Under 21 spagnola.

⚠️ OFICIAL | Lista de la Sub-21 para el partido clasificatorio para la #U21EURO ante Macedonia del próximo 3 de septiembre#SomosFederación pic.twitter.com/WE4dNV72ce — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 20, 2020