“Felice per i miei primi minuti con questa maglia, ma sono triste per il risultato. Continuiamo a lavorare per il prossimo match“, con queste parole, Dean Huijsen ha celebrato il suo esordio con la Spagna U21. Nonostante lo 0-2 con la Slovacchia, il centrale della Roma ha avuto modo di esordire nella ripresa, dal 70’.