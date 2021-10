Spagna-Francia 1-2, Veretout in campo nel recupero

La Francia vince la Nations League. La Nazionale di Deschamps supera in rimonta (1-2) la Spagna dell’ex Roma Luis Enrique. C’è anche un po’ di giallorosso nella vittoria dei transalpini. Negli ultimi minuti il Deschamps ha infatti concesso spazio a Jordan Veretout, subentrato al posto di Antoine Griezmann. La prima edizione è stata vinta dal Portogallo, i cui pali sono stati difesi da Rui Patricio.

Gli iberici vengono illusi dal gol di Oyarzabal (64′), ma i transalpini pareggiano in men che non si dica con l’incantevole tiro a giro di Benzema (66′) per poi raddoppiare con Mbabbé (80′).