La Spagna ha diramato la lista dei 22 convocati per le Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Nell’elenco di Luis de la Fuente non ci sono i romanisti Villar e Borja Mayoral, che saranno così a disposizione di José Mourinho dal 6 luglio, giorno del raduno a Trigoria.