La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Il ritorno di Matias Soulé e il possibile debutto all’Olimpico per Mats Hummels. Nel giorno più lungo e difficile l’allenatore della Roma Ivan Juric prova a guardare avanti, anche se il domani è più incerto che mai. Contro il Torino il tecnico croato avrà a disposizione l’argentino che ieri è tornato ad allenarsi dopo essere rimasto ai box nelle ultime due partite a causa di una forte influenza. Prevista la staffetta con Paulo Dybala, considerato che tre giorni dopo si gioca a Verona. Da valutare, oltre allo stato di forma fisica, anche quello legato alle motivazioni dei calciatori. Per questo il tecnico giallorosso potrebbe lasciare fuori Bryan Cristante e pensare a promuovere a centrocampo la coppia formata da Koné e Pisilli. In difesa è ballottaggio quindi tra Hummels e Angeliño. In dubbio Stephan El Shaarawy che sta smaltendo una lesione alla coscia.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]