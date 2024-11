La Gazzetta dello Sport (M. Piarelli) – Tanti sono indispensabili, altri infortunati, poi c’è chi viene utilizzato col contagocce o chi non ha ancora giocato un minuto. Benvenuti nel variegato mondo degli svincolati, giocatori che a breve potrebbero fare le valigie per un’altra destinazione. La nuova finestra del mercato invernale aprirà il 2 gennaio 2025, quindi tra un mese e mezzo saranno liberi di firmare con altri club se non dovessero arrivare nel frattempo al rinnovo con l’attuale società di appartenenza. La Roma ha parecchi giocatori a scadenza e i vari stravolgimenti che ha operato la società non aiutano a schiarire l’orizzonte. El Shaarawy vorrebbe rimanere e sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio: fino a poco fa il rinnovo era una chimera, ma con Ranieri chissà. Pure Hummels aveva la valigia in mano già per gennaio, ma con la nuova guida tecnica forse qualcosa potrebbe cambiare. Difficile che rimangano invece Zalewski e Paredes. Più incerto il futuro di Paulo Dybala: pure lui “scade” il 30 giugno ma in teoria può arrivare al rinnovo fino al 2026 a forza di presenze.