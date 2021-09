Ufficiale, nessuna lesione per Matias Viña

gazzetta.it (C.Zucchelli) – La Roma tira un sospiro di sollievo. Per Matias Vina nessuna lesione, ma per ora resterà in Uruguay. Comunque, non è escluso, un rientro anticipato qualora il dolore dovesse persistere. Se invece starà meglio riposerà contro la Bolivia per poi scendere in campo contro l’Ecuador, ma la Roma vorrebbe evitarlo e far rientrare Vina ben prima della data prevista dell’11 settembre.

In serata arriva la conferma: nessuna lesione per il calciatore. Non è dunque previsto il rientro in Italia.