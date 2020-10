SOS difesa, positivo Mancini, Fazio titolare

La Repubblica (F. Ferrazza) – All’assenza di Chris Smalling – alle prese con una distorsione al ginocchio che non gli ha ancora consentito di giocare nemmeno una gara con la Roma da quando è tornato – si aggiunge quella di Gianluca Mancini. L’ex Atalanta è risultato positivo al Covid-19 e ora non sono pochi i grattacapi per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, nel pieno di un ciclo di partite, si trova costretto a stravolgere la difesa. Con ogni probabilità, in vista della trasferta di lunedì sera contro il Milan capolista, l’allenatore romanista riproporrà lo schieramento a 3, con l’inserimento di Federico Fazio al fianco di Kumbulla e Ibanez. L’argentino, che è stato ad un passo dal lasciare la Capitale nell’ultima finestra di mercato, si rivela una risorsa utile per Fonseca vista l’emergenza.