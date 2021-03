Sos difesa: Kumbulla ko, fuori due mesi. Fonseca in sospeso, conti a fine stagione

La Repubblica (F. Ferrazza) – La pessima notizia era nell’aria e ha trovato conferma dopo gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri: Marash Kumbulla ha riportato con la nazionale una distorsione al ginocchio destro, con relativa infiammazione di tutte le parti interessate. I tempi di recupero si aggirano intorno ai 40-60 giorni, anche se a Trigoria sperano di rimettere in il difensore in tempi più ristretti, riuscendo a recuperarlo per la fine della stagione.

Sicuramente il prossimo mese il ragazzo si sottoporrà a un lavoro specifico, dopo aver comunque scongiurato l’ipotesi di un intervento chirurgico. Kumbulla ha anche una lesione meniscale, considerata però di poca rilevanza rispetto alla distorsione.

Sabato, contro il Sassuolo, Fonseca non avrà a disposizione lo squalificato Ibanez, e Cristante è alle prese con un fastidio all’adduttore. Quest’ultimo proverà a recuperare, altrimenti il terzetto difensivo potrebbe essere formato da Mancini, Fazio e Spinazzola (non escludendo l’ipotesi di una linea a quattro).

Ma la stagione della Roma si condenserà in una corsa finale senza possibilità di rifiatare, in un periodo stressante da affrontare lottando, nonostante infortuni e partite ravvicinate. Fonseca parlerà poi con i Friedkin al termine del campionato, con tabelle e risultati alla mano, capendo quale sarà il suo destino.