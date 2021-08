Sorteggio duro: Spalletti-Leicester e Sarri-Marsiglia. Meglio per Mou

La Gazzetta dello Sport (F.Licari) – Un sorteggio tosto per le italiane in Europa League. Il Napoli di Spalletti ha pescato il temuto Leicester dalla seconda fascia. La Lazio, invece, se la dovrà vedere col Marsiglia e col Galatasaray. Discorso diverso per la Roma, ma non poteva essere altrimenti. La Conference League si animerà soltanto dagli ottavi di finale quando entreranno in scena anche le terze dell’Europa League. Sarebbe da ipocriti non sentirsi ultrafavoriti in un girone con Bodo, CSKA Sofia e Zorya.