Sorrisi e tanta allegria a Trigoria, Fonseca chiede concentrazione

Euforia, sorrisi, abbracci e profili social più attivi che mai. Il primo giorno di ritorno dalle vacanze a Trigoria è filato più liscio e positivo che mai. Ma la parola d’ordine di Fonseca è una sola: concentrazione. L’allenatore portoghese ha chiesto alla squadra di pensare al campo e di non farsi distrarre dalle chiacchiere e le vicende che gravitano sul club perchè la sfida di domenica contro il Torino è troppo importante in chiave quarto posto. A dare una mano al tecnico anche i senatori, Dzeko e Kolarov in primis. Lo riporta Il Corriere dello Sport.