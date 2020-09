Sorpresa Roma: il Real Madrid blocca Borja Mayoral ed offre Jovic

Il Tempo (A. Austini – F. Biafora) – Quella di ieri doveva essere la giornata decisiva per chiudere la trattativa tra Roma e Real Madrid per Borja Mayoral, ma così non è stato. Da Madrid, infatti, hanno ascoltato la richiesta di Zidane di tenere la punta spagnola come vice-Benzema e per questo hanno proposto alla Roma, come alternativa in quel ruolo, Luka Jovic. Il club spagnolo vorrebbe venderlo in prestito annuale, per permettergli di rilanciarsi dopo un anno deludente. La Roma valuta la fattibilità dell’operazione. Il Real ha già messo in chiaro che le pretese delle ultime settimane per un prestito oneroso da 10 milioni saranno abbassate notevolmente e il nodo principale è quindi rappresentato dallo stipendio da 4,5 milioni di euro, da cui però ci sarebbero da scalare tre mensilità. In giornata dovrebbe arrivare una risposta definitiva del club capitolino. Capitolo centrale: la Roma ha ricevuto una proposta da circa 30 milioni di euro per Ibanez dal Leicester, offerta rispedita al mittente. In entrata, ancora non si sono sbloccate le trattative per Smalling e Marcao.