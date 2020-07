Sono 24 i convocati di Fonseca per la sfida all’Inter. Torna Smalling, out Zaniolo

Alla vigilia della partita contro l’Inter, la Roma, tramite il proprio profilo Twitter, rende noti i nomi dei 24 calciatori che prenderanno parte alla gara casalinga di domani. Questi i giocatori convocati da Paulo Fonseca:

Pau Lopez, Cardinali, Fuzato

Zappacosta, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara.

Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.

📋 SQUAD LIST 📋

Here are the 24 players available for today's game at the Olimpico!

July 19, 2020