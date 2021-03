Solita Roma a secco con le grandi: spareggio Champions al Napoli

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Le vittorie di Atalanta e Milan avevano trasformato Roma-Napoli in un vero spareggio per la zona Champions e per la Roma è finito come al solito, con una sconfitta. Il Napoli tanto criticato è in pienissima corsa per il quarto posto. Se ieri ha vinto, però, non è perché era più fresco ma perché Gattuso ha preparato la gara meglio di Fonseca e i suoi calciatori l’hanno interpretata meglio degli avversari, escluso Pellegrini.

Il risultato è stato il riassunto federe di quello che si è visto: una squadra (il Napoli) padrona del campo e coraggio dal primo minuto e l’altra (la Roma) schierata con una linea difensiva molto e alla ricerca del contropiede.

Unico alibi per Fonseca le assenze di Veretout, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo. Un tecnico, però, si vede nelle difficoltà e non si possono sbagliare tutti gli scontri diretti. Il Napoli così si giocherà la qualificazione in Champions fino all’ultimo, la Roma farà meglio a pensare all’Europa League. È l’unica italiana ancora in corsa, il suo problema è il campionato.