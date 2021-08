Social Roma, Villar: “La parte migliore nell’essere trascurati è il momento in cui tutti si rendono conto di aver fatto una ca***ta a non includerti” – FOTO

Gonzalo Villar ha terminato in anticipo la seconda parte di ritiro con la squadra in Portogallo. Il calciatore spagnolo è rientrato in anticipo nella Capitale a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, che lo ha costretto fuori dal campo per alcuni giorni. Il numero 8 giallorosso spera di poter recuperare al meglio la forma per mettersi a disposizione di Mourinho per la prima partita di campionato e intanto condivide alcune frasi motivazionali sui propri profili social. Queste le sue parole:

“La parte migliore nell’essere trascurati è il momento in cui tutti si rendono conto di aver fatto una ca***ta nel non averti incluso. Continua a lavorare”.