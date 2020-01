Smalling vuole sposare la Roma. Ora l’intesa con lo United

Il nuovo progetto societario della Roma non porterà colpi di mercato mirabolanti, almeno per ora. La priorità è avvicinare la gente allo stadio, ma soprattutto consolidare una rosa già forte. Su questa scia, oltre a blindare i gioielli Zaniolo e Pellegrini, ecco il piano per riscattare il baluardo difensivo, Chris Smalling. Il centrale inglese può essere riscattato per una cifra intorno ai 15 milioni. L’operazione sarà esercitata solo in estate, ma il difensore inglese ha dato mandato ai suoi emissari di formalizzare un accordo col Manchester United per restare in giallorosso. Già alla metà della prossima settimana, le parti dovrebbero parlarsi. Si sta preparando un vero e proprio blitz, magari tentando di monetizzare con le cessioni di Perotti e Nzonzi. Proprio parlando di mercato in uscita, il vero nodo resta Kalinic, la Roma guarda altrove per un possibile trasferimento. In entrata piacciono Mariano Diaz, Petagna e Politano, ma l’ultimo viene escluso a prescindere se Under non partisse. Intanto a Trigoria è tornato il brasiliano Bruno Peres, che dopo un giro di prestiti in brasile, ha effettuato le visite mediche e da oggi sarà aggregato in gruppo, in attesa di trovare una soluzione. Sempre sul fronte partenze, Juan Jesus piace a Cagliari e Fiorentina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.