Smalling volato ieri a Manchester: “Roma, non ti dimenticherò”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – A volte uno sguardo vale più di mille parole e il suo sguardo non mente: c’è grande delusione per questo addio anticipato prima della fine della stagione. Chris Smalling ieri è tornato a casa, non avendo trovato un accordo la Roma con il suo club d’appartenenza, il Manchester United. Il difensore ha poi lanciato via social un messaggio d’amore ai tifosi e non solo: “Sono distrutto dal non poter finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Sperimentare l’amore ricevuto in così poco tempo è stato super speciale e non lo dimenticherò. Voglio ringraziare tutti e augurare ai giocatori e allo staff le migliori fortune per la gara contro il Siviglia. Daje Roma!”. C’è comunque la speranza che i club si mettano d’accordo per la prossima stagione.