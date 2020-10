Smalling va ko e salta il nuovo esordio. Friedkin, giro all’estero per il nuovo ds

Il Messaggero (G.Lengua) – Il secondo esordio di Smalling è rimandato per una lieva distorsione al ginocchio sinistro. Non ci sarà contro il Benevento, ma forse ce la farà per lo Young Boys in Europa League. In quell’occasione non ci sarà Mancini per essere stato espulso contro il Siviglia e squalificato per tre giornate. Ci saranno degli straordinari per il neo arrivato Kumbulla. Intanto Friedkin si sta orientando su un profilo internazione per il ruolo da diesse. Serviranno ancora alcune settimane, ma tutto sarà deciso entro la sessione invernale di mercato.