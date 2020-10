Smalling tenta il recupero contro il Milan

Chris Smalling è ancora un punto interrogativo per la trasferta di Milano. Il difensore inglese qualche giorno fa aveva riportato una distorsione al ginocchio ed ha dovuto saltare la prima partita di Europa League contro lo Young Boys. Smalling ieri ha svolto lavoro individuale e nulla faceva presagire una sua presenza contro i rossoneri, ma, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il forte centrale potrebbe andare in panchina a San Siro. In ogni caso nessuno a Trigoria vuole correre rischi e quindi la gestione del 31enne sarà molto oculata, ma le possibilità di vederlo in panchina sono aumentate.