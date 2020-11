Smalling spera, Pellegrini negativo

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Chris Smalling domani compirà 31 anni e, se potesse esprimere in anticipo un desiderio, lo utilizzerebbe per scendere in campo contro il Parma. Difficile comunque, visto che per tutta la settimana ha svolto lavoro individuale in palestra, vista la forte intossicazione alimentare che lo ha colpito lo scorso fine settimana. L’allenamento di rifinitura in programma oggi sarà decisivo, con la palla che passerà a Fonseca. Se dovesse dare forfait, Cristante è pronto a prendere il suo posto al centro della difesa, con Mancini e Ibanez ai lati. Le buone notizie per il tecnico portoghese arrivano da Lorenzo Pellegrini: il centrocampista è tornato negativo dopo undici giorni di isolamento. Ieri si è sottoposto alle visite mediche di idoneità e potrebbe rientrare nei convocati.