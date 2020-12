Smalling spera di recuperare per il Sassuolo

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Missione Sassuolo. Anche ieri Chris Smalling ha svolto lavoro differenziato, insieme a Davide Santon che sta recuperando dal Covid e da un problema muscolare: l’obiettivo di Fonseca è avere l’inglese a disposizione per la gara di domenica pomeriggio all’Olimpico. L’ultima uscita di Smalling è datata 8 novembre al Marassi contro il Genoa, poi il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio lo ha tenuto fuori. In campionato ha giocato solo due gare (Genoa e Fiorentina), mentre in Europa League è sceso in campo contro Cska Sofia e Cluj all’andata. Fonseca proverà a recuperare anche Kumbulla e Fazio, che ieri si sono allenati a Trigoria, mentre sono stati rimandati ad oggi gli esami strumentali di Veretout e Mancini, usciti a Napoli per un problema muscolare. Il rischio lesione è alto.