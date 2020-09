Smalling “salta” pure il big match. Kalinic, sì al bis come vice Edin

Il Messaggero (G. Lengua) – Ad ascoltare Paulo Fonseca, nel giro di qualche ora Chris Smalling potrebbe tornare nella Capitale e aiutare il portoghese nel big match contro la Juventus di domenica sera. In realtà la distanza tra i due club resta la stessa. Anzi i rapporti si sono leggermente freddati dopo le parole del tecnico pronunciate alla vigilia della gara contro il Verona, in cui ha ammesso di averlo sentito recentemente al telefono: “Sono sempre in contatto con lui, ha voglia di tornare e noi vogliamo riaverlo“. Per il momento la Roma continua il braccio di ferro perché non ha intenzione di offrire più di 12/13 milioni per il difensore, dall’Inghilterra, invece, ne chiedono 20, una distanza difficilmente colmabile se non a fine mercato. Intanto, Solskjaer lo ha escluso dal match di Coppa di ieri sera contro il Luton Town. L’acquisto di Smalling è legato anche alla cessione di Fazio, se la Fiorentina dovesse puntare sull’argentino e non su Lyanco allora qualcosa si potrebbe sbloccare in anticipo. L’affare Milik ormai è definitivamente sfumato. Resta in attesa Kalinic che vorrebbe tornare a Roma dopo l’esperienza dello scorso anno nella Capitale: Fonseca lo ha richiesto espressamente e lui ha rifiutato il Besiktas.