Smalling salta il Parma, avanti con la difesa a tre

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Bisognerà attendere ancora qualche ora per avere novità sulle condizioni di di Chris Smalling. Il difensore inglese, uscito dopo mezz’ora nella gara di domenica sera contro il Napoli per un problema all’adduttore, ieri si è sottoposto solamente a terapie: gli esami più approfonditi per capire quanto dovrà rimanere fermo si svolgeranno oggi. Il suo stop è una tegola per Paulo Fonseca, che dunque dovrà decidere se domani contro il Parma vorrà dare ancora fiducia a Fazio oppure se schierare Cristante sulla linea difensiva, come aveva già fatto proprio contro il Parma al Tardini in Coppa Italia.