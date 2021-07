Smalling: “Si ritorna al lavoro, ci attende una grande stagione” – FOTO

Chris Smalling è pronto per la nuova stagione. Il difensore inglese ha ritrovato José Mourinho, suo ex allenatore già al Manchester United. Il centrale si sta allenando insieme ai compagni, pronto per una nuova stagione: “Ritorno al lavoro! Ci attende una grande stagione“, ha scritto in un post su Instagram.

La stagione inizierà già giovedì con la prima amichevole. La Roma ospiterà il Montecatini, squadra toscana di Serie D. Il successivo impegno sarà domenica contro la Ternana. Entrambe le partite cominceranno alle 18 ed entrambe non saranno trasmesse né in diretta tv né sui canali social del club.