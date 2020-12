Smalling rilancia ed è pronto a fare da chioccia ai baby

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Borsa emotiva in rialzo ieri a Trigoria. Le brutte notizie si danno per scontate, mentre sulle belle c’è sempre quel pizzico di ansia che te le fa godere di più. Così, se le squalifiche di Fonseca e Pedro non hanno soppresso nessuno, il rientro in gruppo di Smalling è stato accolto con una serie di osanna. A questo punto, non è affatto escluso che domani a Sofia, contro il Cska, la Roma possa ritrovare Smalling dall’inizio per fargli mettere benzina nelle gambe, soprattutto in vista della partita di domenica contro il Bologna. Se così fosse, l’ex del Manchester United farà da chioccia a una manciata di baby talentuosi, che Fonseca potrebbe lanciare per risparmiare quelli che dovranno essere i titolari contro i rossoblù.