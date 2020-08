Smalling può tornare a Roma. Ma la Premier…

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Nelle intenzioni della nuova proprietà romanista, Chris Smalling dovrebbe essere il vero secondo colpo del mercato estivo, dopo lo sbarco nella Capitale nei prossimi giorni di Pedro. Riportare l’inglese a Roma però, non sarà facile. Su di lui ci sono anche l’Inter, altra squadra interessata a Vertonghen che ha firmato pochi giorni fa con il Benfica, e diverse squadre di Premier. Ci si aspettava l’assalto dell’Arsenal, ed invece è arrivato un interesse del Newcastle. Le proposte però, per il momento, non si avvicinano ancora ai 20 milioni di euro (più 5 di bonus) richiesti dal Manchester United; per questo i Red Devils potrebbero decidere di abbassare le loro pretese ed andare incontro al calciatore, la cui volontà rimane quella di tornare a vestire la casacca giallorossa, a costo anche di rinunciare qualcosa dal punto di vista economico.