Smalling prepara la stagione del rilancio. Solo un’offerta top può farlo partire

Corriere dello Sport (L.Scalia) – Chris Smalling è in vacanza in Giamaica. Ha scelto le sue origini prima di ributtarsi nella mischia. Quella che verrà dovrà essere la sua stagione di riscatto. Al momento è lui il faro della difesa della Roma, l’uomo di esperienza da affiancare a Mancini o Ibanez. Mourinho lo conosce a memoria. Fu sempre titolare quando il portoghese allenava il Manchester United ed insieme hanno vinto una Supercoppa inglese, una Coppa di Lega e l’Europa League. Tra di loro c’è feeling e una stima reciproca. La scorsa estate andà in scena una grande telenovela per il suo trasferimento alla Roma.

Fonseca lo voleva a tutti i cosi e alla fine il matrimonio si fece per 15 milioni più bonus. La stagione di Smalling è stata altalenante. Entrava ed usciva dalla squadra per via di tante noie fisiche. Col Parma addirittura ai box per un’intossicazione alimentare. Ora non è sul mercato, ma è apprezzato da alcune squadre di media classifica della Premier. La Roma aspetta la prima offerta ufficiale per fare qualsiasi considerazione. Per salutarlo, infatti, bisogna almeno andare in pareggio con la spesa della scorsa estate.