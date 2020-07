Smalling out per sette giorni. Col Parma riecco Ibanez

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Fino a questo momento è stato il punto fermo indiscusso della difesa della Roma. Per questo Fonseca spera di perderlo per massimo una decina di giorni. Ieri però Smalling sentiva ancora dolore e soltanto gli esami strumentali di oggi chiariranno la natura dell’infortunio all’adduttore destro. Intanto domani col Parma non ci sarà, quindi vicino a Mancini giocherà Ibanez. In caso di difesa a tre il terzo sarà uno tra Cristante e Fazio. Per il resto Fonseca non stravolgerà la squadra ma farà solo qualche cambio.