Smalling, nuova offerta. Il Real ora propone Jovic

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Mancano cinque giorni alla fine del mercato e la Roma è ancora un cantiere. I Friedkin hanno intenzione di completare la rosa con altri due acquisti: mancano il centrale di riserva a il difensore centrale. Dal Real Madrid potrebbero arrivare Borja Mayoral oppure Jovic per completare il reparto, ma in queste ore i Blancos potrebbero cambiare strategia sull’attaccante in uscita. Il serbo ha un ingaggio troppo alto (4 milioni e mezzo) e lo spagnolo resta il preferito, nonostante la trattativa sia in stand-by. Per il difensore resta sempre in salita la strada per Smalling, ieri un intermediario era a Manchester per presentare la nuova offerta della Roma al club inglese. Lo United non scende dalla richiesta di 20 milioni, Fienga prosegue il pressing.