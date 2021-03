Smalling non ce la fa. Attacco nuovo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Operazione Napoli. Fonseca ha poco più di 48 ore per preparare la partita che è quasi uno spareggio per la Champions. Il tecnico portoghese proverà la squadra solo oggi, ma ha già le idee abbastanza chiare sugli undici da mandare in campo.

Tornano titolari Dzeko, El Shaarawy, Mancini e Pellegrini, che a Kiev erano andati inizialmente in panchina. Smalling ieri non si è allenato con il gruppo. L’inglese lamenta ancora un fastidio muscolare, probabilmente legato a una postura sbagliata a causa di una infiammazione al ginocchio che si trascina da tempo. Oggi Fonseca deciderà se convocare l’ex difensore del Manchester United, ma solo per portarlo in panchina.

In difesa quindi ancora spazio a Cristante. Con lui, a formare il reparto a tre, ci saranno Mancini e Ibanez. Il brasiliano era stato sostituito nell’intervallo della partita di Europa League per un colpo alla testa rimediato in uno scontro fortuito con Kumbulla. Ieri non aveva più fastidio. A centrocampo saranno confermati Diawara e Veretout. Pellegrini torna titolare e riprende il posto che preferisce, alle spalle del centravanti. Con lui ci sarà El Shaarawy. In attacco si rivede Dzeko, tornato titolare in campionato domenica scorsa a Parma. Il bosniaco darà il cambio a Borja Mayoral. Sulle fasce saranno confermati Karsdorp e Spinazzola.