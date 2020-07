Smalling in salita, l’alternativa è Vertonghen

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Per il momento Smalling si gode la vittoria contro la Fiorentina e la nuova maglia. Del futuro non c’è certezza. Manca sempre meno alla gara contro il Siviglia e il difensore non sa se potrà essere a disposizione. La trattativa per il suo acquisto, condizione necessaria per per il prolungamento del prestito, non decolla. Tra le due società ballano 6 milioni di euro. La Roma, inoltre, vorrebbe farsi scontare i 3 milioni del prestito oneroso spesi lo scorso anno. Più passano le ore e più diminuiscono le possibilità di vederlo in campo contro il Siviglia. A Trigoria non intendono pagare 6 milioni in più con il rischio che l’avventura europea duri una partita. Meglio aspettare un mese, ma prenderlo ad un prezzo più basso. Dalla lista dei possibili sostituti va depennato Lovren che ha firmato per lo Zenit. Resta in corsa Vertonghen.