Smalling in attesa, ma si studiano anche altri profili

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Prima le cessioni degli esuberi, poi gli acquisti. Florenzi continua a trattare con l’Everton, ma aspetta di ricevere offerte dall’Italia o dalla Spagna. Su Olsen c’è il Celtic, ma richiede una partecipazione della Roma allo stipendio del portiere. In entrata si continua a lavorare su Smalling: l’offerta della Roma allo United è di 18 milioni di euro e al giocatore sono pronti tre anni di contratto a 3 milioni di euro all’anno. Le alternative sono Papastathopoulos e Maksimovic, ma la Roma sta cercando anche un altro profilo a poco prezzo se Juan Jesus accettasse il Genoa e Fazio il Cagliari. Su Diawara si sono interrotti i contatti con l’Arsenal, Veretout continua ad essere nel mirino del Napoli, ma per ora non si muove.