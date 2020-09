Sempre più vicino il ritorno di Chris Smalling nella Capitale. Secondo quanto riporta The Telegraph, il difensore inglese ha saltato gli ultimi allenamenti con il Manchester United questa settimana, mentre il suo entourage trattava il trasferimento a titolo definitivo con la Roma. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo: c’è l’accordo definitivo tra il club e il calciatore, che ha fatto pressione ai Red Devils per la cessione.