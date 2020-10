Smalling, al deposito manca il documento dell’indice di liquidità: senza il contratto non è valido

Sta nascendo un nuovo caso Smalling. Precedentemente si era affermato che il contratto dell’inglese era stato depositato correttamente. Ora invece, come riporta Gianluca Di Marzio, la situazione è mutata: la Lega non conferma il deposito, mentre la Roma sostiene che il contratto è stato caricato entro le 20, più precisamente alle 19:53. All’entourage del giocatore risulta invece che l’operazione sia andata correttamente in porto e infatti l’inglese domani si allenerà a Trigoria. Secondo quanto riporta Sportitalia, al deposito del contratto mancherebbe il documento dell’indice di liquidità che va depositato assieme all’accordo. Il documento in questione è un allegato obbligatorio. Senza questo il contratto è incompleto e quindi non valido.