Smalling, è vicina la rottura con lo United

Il Messaggero (S.Carina) – La telenovela Smalling regala il colpo di scena, che al momento non sorride alla Roma. Quando tutto sembrava fatto, dopo il blitz a Manchester del ceo Fienga, lo United ha alzato la posta: non più 15 ma 18 milioni. Tre milioni da elargire attraverso bonus abbastanza semplici da conseguire, un colpo basso che a Trigoria non si aspettavano dopo aver definito nei giorni scorsi le modalità di pagamento, facendo calare il gelo sulla trattativa. A due giorni dalla chiusura del mercato Fonseca si ritrova con 3 difensori centrali in rosa e due nemmeno convocati che non rientrano nei piani tecnici. Fazio è ad un passo dal Genoa, Jesus invece dal finire presto fuori dai radar di Trigoria. Le alternative rimangono Verissimo e Marcao, ma il tempo stringe.