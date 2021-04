Smalling e Micki, la grande spinta

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Ci sono due giocatori per i quali la partita di domani avrà un sapore speciale, due grandi calciatori che all’Old Trafford si sono tolti soddisfazioni importanti. Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan sono i due grandi ex di questa sfida.

Ci arrivano in condizioni non ottimali. Entrambi reduci da infortuni, sono rientrati da poco, Smalling solo domenica scorsa. Con questa partita potrebbero salvare una stagione in chiaroscuro. Insieme nel 2017 hanno vinto l’Europa League con la maglia dei Red Devils. Mkhitaryan segnò in finale il secondo gol contro l’Ajax, quella sera del 24 maggio 2017. Dopo il vantaggio di Pogba mise al sicuro il risultato. Corner di Mata, stacco di Smalling e sigillo in rovesciata dell’armeno.

Una rete costruita dai due giallorossi. Quello fu il sesto gol di Mkhitaryan nella competizione, che vide Dzeko capocannoniere con sette reti. Oggi Henrikh è alla ricerca del gol perduto. L’armeno è stato il grande trascinatore della prima parte della stagione, la migliore per la Roma. Al suo attivo undici gol, nove assist e due rigori procurati tra campionato e coppe. Ma con l’inizio del nuovo anno ha avuto una flessione, poi l’infortunio. Domenica scorsa ha giocato solo un quarto d’ora, Fonseca spera di averlo al meglio all’Old Trafford.

Smalling al Manchester non è stato di passaggio, è stato una bandiera. Dal 2010 al 2019, nove anni in cui ha vinto tutto. Non se ne sarebbe mai andato se non fossero sorti problemi con Solskjaer, un feeling mai nato, la panchina questa sconosciuta. Così Chris d’accordo con la moglie decise di trasferirsi in Italia. La prima stagione è stata entusiasmante, la seconda è stata un tormento. Un’infiammazione al ginocchio, l’ipotesi di un’operazione poi scongiurata, lesioni muscoli.

Infine, pochi giorni fa, la rapina a mano armata nella sua villa sull’Appia Antica. Chi lo conosce racconta che l’inglese è ancora turbato. Smalling è rientrato domenica a Cagliari, dopo un mese, un’ora di rodaggio in vista dell’Old Trafford, per completare la difesa che perderà Mancini per squalifica. Anche Chris ha qualcosa da dimostrare: a Solskjaer che ha sbagliato a metterlo in condizione di andare via.