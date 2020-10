La Repubblica (F.Ferrazza) – Alla vigilia della partita contro l’Udinese Fonseca dovrebbe festeggiare il tesseramento di Borja Mayoral. Sarà il vice Dzeko, ma potrà essere utilizzato anche insieme al bosniaco. Sul fronte difensore è ad un passo Smalling ed è in arrivo anche il rinnovo del contratto per Calafiori. In tutto questo Fonseca, dopo la bella prestazione contro la Juventus, spera di continuare la sua scalata nella considerazione dei Friedkin. A Udine c’è una tappa fondamentale.