Smalling: “E’ bello essere tornato” – FOTO

La Roma ha pareggiato ieri in casa la seconda giornata di Europa League per 0-0 contro il CSKA Sofia. Tante sono state le note dolenti ma ci sono stati anche degli aspetti positivi che Fonseca dovrà tenere a mente. Tra questi il ritorno in campo di Smalling, che ha giocato una buona oretta di gioco. Successivamente ha pubblicato un post su Twitter con scritto: “E’ bello essere tornato”.