Il reparto difensivo della Roma potrebbe iniziare ad assumere una forma ben precisa. Sembra ormai cosa fatta l’acquisto di Smalling da parte della Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio durante il programma Sky Calciomercato – L’Originale, è totale l’accordo col giocatore mentre per l’intesa col Manchester United manca veramente poco. Questione di giorni ormai ed entro questa settimana si può chiudere anche perché il giocatore ha iniziato a spingere per la cessione con i Red Devils.