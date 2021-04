Smalling ancora ko si cura in Spagna. Cristante recupera

La Repubblica (F.Ferrazza) – Tra assenze e giocatori non al meglio la Roma di mister Fonseca si prepara a tornare in campo in Serie A contro il Sassuolo di De Zerbi. La sfida di Reggio Emilia sarà fondamentale per il prosieguo della stagione e per raggiungere la prossima Champions League. La testa però inevitabilmente va alla gara di giovedì sera contro l’Ajax, a cui il tecnico portoghese spera di arrivare al meglio recuperando tutti i giocatori.

Leggi anche: Villa Stuart, Smalling alla clinica per gli esami strumentali dopo il fastidio al flessore – FOTO e VIDEO

Tra questi c’è anche Smalling che nei giorni scorsi è volato a Barcellona per un controllo al ginocchio che lo sta tenendo fuori di continuo. Fonseca però prova a sviare l’attenzione e parla in conferenza stampa solo della gara di questo pomeriggio: «Sono concentrato solo sul Sassuolo la priorità è questa gara, poi penseremo alla coppa. Nessuno ha scelto l’Europa, abbiamo ancora trenta punti a disposizione in campionato per puntare alla zona Champions. La possibilità che uno tra Karsdorp e Spinazzola possa giocare nei tre, è forte».