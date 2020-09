Smalling ad un passo dal ritorno

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Messi in cassa i soldi delle cessioni di Schick al Bayer Leverkusen e Kolarov all’Inter, per un totale complessivo di 28 milioni, la Roma si appresta ad affondare il colpo per Smalling. Nelle ultime ore la trattativa ha fatto enormi passi avanti sia col giocatore che con i Red Devils che sembrano disposti ad accettare la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Il centrale inizialmente aveva chiesto quattro anni di contratto ma ora sembra disposto ad accettare un triennale con un opzione per il prolungamento. Fonseca ha indicato come pilastri della Roma che verrà proprio Smalling, Veretout e Dzeko.