Smalling a riposo, gioca Kumbulla

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Nella partita di questa sera di Europa League, Fonseca proseguirà sulla strada del turnover. In porta tornerà Pau Lopez, mentre in difesa riposerà Smalling che ha giocato due partite consecutive dopo un lungo periodo di stop: sarà preservato per domenica. Vista l’assenza anche di Mancini sicuramente giocherà Kumbulla. Insieme ci dovrebbe essere anche Fazio, mentre una terza maglia se la giocano Ibanez e Jesus. Sugli esterni Peres e Spinazzola, a centrocampo Villar e Cristante.